Messina verso la “nuova” Piazza Cairoli: consegnati i lavori per l’illuminazione

Consegnati per 181mila euro i lavori per la rimessa a nuovo della pubblica illuminazione di piazza Cairoli, al cuore del centro commerciale di Messina. Gli interventi mirano a migliorare la visibilità nelle ore serali, minimizzare i consumi e i costi. Vediamo chi se ne occuperà e quando dovrebbero concludersi i lavori.

La gara per il rifacimento della pubblica illuminazione di piazza Cairoli, finanziata con fondi PON Metro 2014-2020, è stata aggiudicata alla ditta Alberti Costruzioni s.r.l. (di Messina), che ha offerto un ribasso d’asta del 31,244% sull’importo a base d’asta di 263.500,00 euro, per un importo contrattuale di 181.859,43 euro oltre IVA. Gli interventi inizieranno nei prossimi giorni e avranno una durata di 150 giorni naturali e consecutivi. Anche se, specifica il sindaco di Messina, Federico Basile: «Si intende concluderli in anticipo per restituire piazza Cairoli alla città per una piena fruibilità nel periodo natalizio».

Pubblica illuminazione di piazza Cairoli: i lavori previsti

Il progetto per il nuovo impianto di pubblica illuminazione di piazza Cairoli prevede:

la dismissione dei vecchi impianti di illuminazione pubblica;

la fornitura e la posa in opera di linee di distribuzione dell’energia elettrica per l’alimentazione degli impianti pubblica illuminazione;

la fornitura e la posa in opera di corpi illuminati di tipologia LED.

Con questo appalto, ha spiegato il sindaco di Messina, Federico Basile, si punta a risolvere le «interferenze tra i sistemi di pubblica illuminazione e le alberature della piazza», rendendo così l’area maggiormente fruibile per i cittadini nelle ore serali.

La documentazione di gara è disponibile a questo link.

(21)