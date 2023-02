Messina, verso l’8 marzo: il talk di NonUnadiMeno alla libreria Colapesce

Alla libreria Colapesce torna l’appuntamento con “Let’s Talk. Cerchi aperti: pratiche femministe libere” a cura di NonUnadiMeno Messina; il tema scelto è “Privilegio, costruzione del genere e linguaggio”. «Useremo come spunto – si legge sui social – il libro illustrato di Stefania Spanò, in arte Anarkikka, dal titolo “Smettetela di farci la festa” (People, 2021). La giornata dell’8 marzo è alle porte: si tratta di una data simbolo per la nostra lotta, in cui tirare le somme del lavoro fatto e capire cosa ancora c’è da fare e come».

Il libro della Spanò racconta di donne per parlare di società e delle cultura che spesso ingabbia in stereotipi. «Maschilismo, sessismo, molestie – si legge nelle note editoriali – sono riflesso di uno stesso squilibrio che pone gli uomini in posizione di privilegio e le donne in condizione di perenne affanno nella lotta per la parità. Uno squilibrio che è manifesto nell’educazione che riceviamo, nelle discriminazioni sul lavoro e negli studi, nella differenza di retribuzione, nel linguaggio, nelle violenze di genere, nei femminicidi. “Smettetela di farci la festa” approfondisce quindi il tema della violenza e del linguaggio che usiamo nel raccontarla. Linguaggio che si fa complice perché veicola e rafforza una narrazione sbagliata della sopraffazione».

L’appuntamento è giovedì 2 marzo, alle 18.00, alla libreria Colapesce, in via Mario Giurba 8.

(Foto dalla pagina social di NonUnadiMeno)

