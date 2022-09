Messina, venerdì 23 raccolta alimentare (e non solo) per i bambini bisognosi: come donare

Latte, biscotti, ma anche pannolini, giocattoli, detergenti: venerdì 23 settembre a Messina giornata di raccolta alimentare e materiale per bambini bisognosi. Ad organizzarla le associazioni Isamupubbirazzu e La Cesta del Buon Pastore. Vediamo dove sarà possibile donare, cosa e gli orari.

Nuovo appuntamento con la solidarietà a Messina. Venerdì 23 settembre sarà infatti possibile partecipare alla raccolta alimentare e di prodotti per bambini e neonati organizzata nei pressi Bernava Casa Mia di Pistunina, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, non-stop. Gli organizzatori sono Isamupubbirazzu, che da qualche anno si occupa principalmente di pulizie collettive delle strade e delle spiagge, oltre che di interventi di solidarietà, e Terra di Gesù Onlus con “La Cesta del Buon Pastore”, associazione di volontariato a tutto tondo che si prende cura degli ultimi.

Nella giornata di venerdì 23 settembre sarà possibile donare cibo e prodotti esclusivamente per neonati e bambini. Ecco alcuni esempi: latte, biscotti per neonati e/o bambini, pappette, omogeneizzati, latte in polvere, pastine, succhi, brioche; ma anche prodotti come pannolini, biberon, ciuccetti, detergenti, creme antirritazione, bagnoschiuma e shampoo, bavaglini, posate per bimbi, giocattoli (solo nuovi).

Per maggiori informazioni è possibile contattare Alessandro Brigandì al numero 334 6091757.

