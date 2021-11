Messina. Vaccini anti-covid: tutti i weekend di novembre a Tremestieri

Da domani – giovedì 5 novembre – al Centro Commerciale Tremestieri di Messina, sarà possibile fare i vaccini anti-covid. Ripartono, infatti, i weekend “Fast Vax”, le vaccinazioni anti-covid promosse dall’Ufficio Commissario Emergenza Covid 19 e dall’Asp di Messina e accolte dalla direzione del Centro che ha trasformato un’ampia parte della struttura di Tremestieri al terzo piano in un vero e proprio hub vaccinale presidiato da medici e operatori.

«Siamo molto felici di poter ospitare anche in questo mese di novembre il Fast Vax, – ha detto Domenico Rinaldi, Shopping Center Manager del Centro Commerciale di Tremestieri – i confortanti risultati delle scorse settimane ci hanno spinto a non interrompere il nostro servizio in favore dell’utenza che spontaneamente ha scelto il nostro centro per sottoporsi alla vaccinazione anti-covid. Speriamo che nelle prossime settimane si possano raggiungere altri significativi risultati come quelli conseguiti ad ottobre e possibilmente migliorarli».

Continua la campagna Fast Vax: vaccini anti-covid al Centro Commerciale di Tremestieri

Durante i weekend dedicati alla somministrazione dei vaccini anti-covid, all’interno del Centro Commerciale di Messina, sarà allestito anche un Info Point, un punto informativo con personale dell’Ufficio Emergenza Covid 19 di Messina pronto a rispondere alle richieste dell’utenza. Inoltre, soprattutto per chi non si destreggia bene con il digitale, sempre all’Info Point dedicato, sarà possibile stampare il green pass.

La campagna vaccinale “Fast Vax” proseguirà per tutti i prossimi weekend di novembre, fino a domenica 28, secondo i seguenti orari:

dalle 10:00 alle 13:00

dalle 16:00 alle 19:00

Verrà data priorità a chi si è prenotato, telefonando al numero: 347 8651022 o mandando una mail a: info@centrocommericialetremestieri.com.

