Messina. Ufficiali le dimissioni di Tonino Genovese da segretario generale della CISL

È ufficiale: Tonino Genovese non è più segretario generale di Cisl Messina. Aveva annunciato le sue dimissioni già lo scorso dicembre e oggi sono state ratificate presso il Salone degli Specchi della Città Metropolitana, dove il sindacalista ha salutato colleghi e iscritti alla presenza del segretario generale della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio.

A ratificare le dimissioni è stato il Consiglio Generale che si poi è aggiornato per riunirsi prossimamente e andare avanti con le procedure di elezione della nuova segreteria confederale. Le ragioni di questa scelta da parte di Tonino Genovese, dopo un’esperienza ventennale, non sono state rese pubbliche. L’ormai ex segretario, nell’annunciare la propria volontà di lasciare la guida di Cisl Messina prima del tempo (il suo mandato sarebbe scaduto a maggio 2020) ha semplicemente parlato di motivazioni personali.

In occasione della ratifica delle sue dimissioni, Tonino Genovese ha voluto sottolineare come la Cisl abbia guadagnato con il passare degli anni «credibilità e riconoscibilità, serietà e coerenza, proposta e non solo sterile e lamentosa protesta».

