Messina, torna sui binari lo storico treno “Rapido Peloritano”

Ha collegato la Sicilia con Roma fino al 1987, anno in cui sono arrivati gli Intercity; adesso il “Rapido Peloritano”, leggendario treno a lunga percorrenza tornerà sui binari per tre viaggi speciali, organizzati dalla Fondazione FS Italiane; di cui uno con partenza proprio da Messina.

La prima corsa dello storico mezzo, infatti, è prevista sabato 16 luglio dalla stazione di Messina Centrale alle 14:50. «A bordo del “Rapido Peloritano” – fa sapere la Fondazione del Gruppo Ferrovie dello Stato – i viaggiatori avranno modo di rivivere la fantastica atmosfera ferroviaria degli anni ’80 del secolo scorso, con servizi di lusso e grande confort di bordo».

Il Rapido Peloritano è composto da elettromotrici ALe601 e rimorchi di sola 1ª classe che offriva servizio ristorante e di custodia bagagli. La sua storia inizia nel 1965 con la nascita dei treni di lusso italiani. «Il Peloritano, per venti anni, – scrive l’associazione Ferrovie Siciliane – ha fatto parte della vita dei siciliani e ha rappresentato, in un’epoca in cui il trasporto aereo era usufruito da una utenza ristrettissima, il collegamento veloce per eccellenza tra la capitale e la Sicilia».

Da Messina a Roma: le corse del “Rapido Peloritano”

Come abbiamo detto, il “Rapido Peloritano” partirà da Messina, sabato 16 luglio alle 14:50, e percorrerà la linea ferroviaria che costeggia il mar Tirreno fino a raggiungere Palermo, con arrivo previsto alle 18.30. Previste altre due corse; ecco dove e quando:

domenica 17 luglio , alle 10:24 dalla stazione di Palermo Centrale e arrivo a Messina alle 13:15;

, alle 10:24 dalla stazione di Palermo Centrale e arrivo a Messina alle 13:15; lunedì 18 luglio, alle 8:20 dalla stazione di Reggio Calabria, con fermate intermedie nelle stazioni di Lamezia Terme Centrale (9:46), Salerno (12:28) e arrivo a Roma Termini alle 15:48.

A questo link per acquistare i biglietti.

(Foto di Domenico Arena)

