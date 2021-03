Messina, torna attivo l’autovelox fisso di Mili Marina

La Polizia Municipale della Città di Messina ha fatto sapere che da lunedì 22 marzo è stata riattivata la postazione fissa autovelox situata al Km 7.600 della S.Sgi, .114 a Mili Marina. La decisione è stata presa in seguito alle verifiche tecniche che ne hanno confermato il regolare funzionamento.

L’Assessore con delega alla Polizia Municipale, Dafne Musolino, ha dichiarato: «La riattivazione dell’autovelox è un ulteriore obiettivo raggiunto dall’Amministrazione comunale in una strada ad altissimo tasso di incidentalità e pertanto costituisce un altro tassello a tutela della pubblica sicurezza al quale poi vanno ad aggiungersi le postazioni mobili, che in tal modo potranno essere posizionate in altri punti critici della viabilità cittadina».

Lo scorso sabato sono terminati i controlli “scout” svolti nella città a partire dal 15 marzo. Gli appostamenti con autovelox hanno interessato anche la Strada Statale 114, fino a Mili Marina

