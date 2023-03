Messina. Tirocini di inclusione sociale e reddito di cittadinanza: l’avviso rivolto agli enti ospitanti

Pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di enti profit e no profit, accreditati presso la Regione Siciliana per l’attivazione dei Tirocini di Inclusione Sociale (TIS), rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, in condizioni di disoccupazione e con un ISEE pari o inferiore a 6mila euro, in carico al servizio sociale professionale del Comune di Messina, a valere sulle risorse del PON Inclusione 2014-2020.

Il Tirocinio di Inclusione Sociale è un percorso di orientamento, formazione, inserimento o reinserimento finalizzato all’inclusione, all’autonomia e alla riabilitazione. Il tirocinio sarà attivato sulla base di un Progetto di Tirocinio di Inclusione Sociale (Progetto TIS) che prevederà azioni di promozione e collaborazione con il mondo imprenditoriale, dei servizi e del volontariato.

Le aziende, per l’attuazione dei tirocini, non dovranno sostenere alcun tipo di costo. Tutte le spese (indennità per ogni tirocinante, le polizze RC civile e INAIL, materiale, indennità Tutor) saranno a carico del progetto. Per i tirocinanti, la partecipazione al TIS, nonché la percezione dell’indennità per € 600,00 mensili, non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

I tirocini dovranno avere una durata massima mesi 6, eventualmente prorogabili in considerazione delle condizioni di svantaggio dei destinatari (L.381/1991) e dovranno concludersi comunque non oltre il 31/10/2023, salvo proroga del progetto di cui all’Avviso 1/2019 PAIS PON INCLUSIONE, sul quale grava la spesa.

Per presentare domanda come soggetti promotori è necessario inviare la richiesta tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.messina.it, riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse SOGGETTI PROMOTORI “PON INCLUSIONE 2014-2020 – AVVISO 1/2019 – PAIS”.

A questo link il modulo di partecipazione.

A questo link l’avviso completo.

