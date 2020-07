Messina. Tir in panne a Giostra e «la rotonda impazzisce»: traffico in tilt sull’autostrada A20

Tir in panne allo svincolo di Giostra e «impazzisce la rotonda»: lo segnala Michele Barresi, segretario di Uil Trasporti Messina, che commenta criticamente sui social: «Per le autostrade siciliane è sempre venerdì 17 ma qualcuno ci faccia tornare negli anni 2000».

«Parliamo di Ponte sullo Stretto di Messina – prosegue Michele Barresi – e siamo abbandonati a noi stessi, oggi più di un’ora da Villafranca a Messina. Basta un Tir in panne e impazzisce la rotonda di Giostra. Tappata l’autostrada A20». Insomma, brutta mattinata per gli automobilisti che, ancora una volta, si ritrovano a dover fronteggiare lunghe code e un traffico congestionato per completare tragitti altrimenti abbastanza brevi.

E il traffico sull’autostrada A20 Messina Palermo è già da settimane oggetto di polemica. Al di là delle lunghe code che si registrano ormai ogni weekend di rientro dalle gite fuori porta, ieri Confconsumatori Messina ha ribadito la sua posizione al riguardo chiedendo al Consorzio Autostrade Siciliane, vista la situazione, di sospendere – o quantomeno di ridurre – il pedaggio al casello di Villafranca. Richiesta che da tempo avanzano in tanti, tra cui il consigliere della IV circoscrizione Mario Biancuzzo. In più, il presidente provinciale di Confconsumatori, l’avvocato Fulvio Capria, ha invitato gli automobilisti a chiedere un rimborso al CAS.

(Foto © Michele Barresi)

