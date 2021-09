Messina. Svincolo San Filippo chiuso in uscita dal 27 al 29 settembre: orari e dettagli

Svincolo San Filippo chiuso in uscita da lunedì 27 sino a mercoledì 29 settembre. Il motivo? Consentire interventi di manutenzione straordinaria. Il Servizio di Politiche Energetiche comunica, infatti, che gli interventi riguarderanno gli impianti di illuminazione delle rampe in uscita dall’autostrada A20 dello svincolo San Filippo.

Le rampe di uscita dello Svincolo San Filippo rimarranno chiuse da lunedì 27 sino a mercoledì 29 settembre, dalle ore 9.30 alle 19. Pertanto in quelle date e nelle relative fasce orarie le suddette rampe saranno interdette al transito veicolare. Per consentire invece il regolare afflusso degli spettatori in considerazione della partita di calcio Messina-Bari, in programma mercoledì 29, si prevede la riapertura al transito delle rampe dalle ore 15.

