Messina, svincolo Giostra Annunziata: vietato il transito notturno sulla rampa C

Vietato il transito veicolare alla rampa c dello svincolo Giostra Annunziata da oggi – mercoledì 28 ottobre – e fino a sabato 31. L’interruzione temporanea e notturna è dovuta a lavori per l’intervento di adeguamento statico e miglioramento sismico del viadotto Ritiro

Pertanto è stata disposta l’interruzione saltuaria del traffico veicolare della rampa C dello svincolo Giostra Annunziata per i veicoli provenienti da Messina che transitano in direzione Palermo dell’autostrada Messina-Palermo (tangenziale di Messina) in orario notturno.

Divieto di transito svincolo Giostra – Annunziata:

dalle ore 21 di mercoledì 28, alle 6 di giovedì 29;

dalle 21 di giovedì 29, alle 6 di venerdì 30;

dalle 21 di venerdì 30 alle 6 di sabato 31.

L’interruzione saltuaria della circolazione veicolare avverrà per periodi di durata massima di 10 minuti e la gestione del traffico sarà effettuata con l’ausilio di movieri. È inoltre istituito il limite massimo di velocità di 40 km/h.

