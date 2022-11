Messina, svincolo di Boccetta chiuso in entrata domenica 13 novembre: gli orari

Lo ha comunicato la Città Metropolitana di Messina: domenica 13 novembre lo svincolo di Boccetta sarà chiuso in entrata per buona parte della mattinata per consentire l’esecuzione di interventi di potatura che interesseranno gli alberi situati all’interno del Liceo Archimede. Vediamo gli orari e altri dettagli.

Su richiesta di Palazzo dei Leoni l’Area Tecnica e di Esercizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane ha disposto con ordinanza la chiusura della rampa d’accesso dello svincolo di Boccetta per domenica 13 novembre dalle ore 6.00 alle ore 12.00. Sarà la Polizia Metropolitana a presenziare sul posto per garantire la sicurezza e l’applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento. In occasione della chiusura dello svincolo di Boccetta, la Città Metropolitana suggerisce a coloro che sbarcano a Messina l’accesso in autostrada allo svincolo di Giostra. Per tutti gli altri utenti si consiglia invece quello di Messina Centro.

