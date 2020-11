Messina. Studi professionali chiusi alle 19. I presidenti degli Ordini dicono NO

La chiusura degli studi professionali alle ore 19, imposta dalla nuova ordinanza del sindaco di Messina, non va giù agli Ordini Professionali che chiedono a Cateno De Luca una modifica immediata del provvedimento ed un confronto, per trovare insieme la soluzione migliore.

In una nota indirizzata al primo cittadino, i Presidenti degli Ordini Professionali degli Architetti PPC, Avvocati, Commercialisti, Ingegneri, Notai scrivono che hanno appreso «con vivo stupore della nuova ordinanza del Sindaco De Luca che, per la prima volta, interviene anche sulle modalità di svolgimento delle attività professionali imponendo delle notevoli limitazioni sostenendone la necessità per la lotta alla diffusione della pandemia.

A parte la mancanza di qualsiasi forma di preventiva informazione e concertazione, che sarebbe stata opportuna per un minimo di rispetto nei confronti di una delle classi produttive della città, nel merito il provvedimento appare del tutto immotivato, essendo impensabile che una attività di ricevimento di singoli soggetti, che hanno necessità di rivolgersi ad un professionista per proprie esigenze di vita, anche urgenti, possa incentivare la diffusione del virus.

Riservandosi tutte le iniziative necessarie, auspicano una immediata rimodulazione del provvedimento, dichiarandosi disponibili ad un confronto per l’adozione di misure che, nei rispettivi ambiti, possano essere seriamente di aiuto alle attuali esigenze della Comunità».

