Messina Street Food Fest: il vincitore Giuseppe Oriti regala la crociera a uno studente

Giuseppe Oriti, vincitore dell’edizione 2022 del Messina Street Food Fest per il suo panino con la porchetta di suino nero, mantiene la promessa e consegna la crociera vinta a Giovanni Virgona, studente dell’Istituto Antonello. Oriti, infatti, aveva annunciato in diretta che il premio vinto sarebbe andato in favore di uno degli studenti più meritevoli dell’I.I.S. Antonello di Messina, che avevano dato il loro contributo alla manifestazione e arricchito la loro formazione con l’alternanza scuola lavoro.

«La partnership del Messina Street Food Fest con l’Istituto di Istruzione Superiore Antonello – ha detto Alberto Palella, Presidente di Confesercenti e organizzatore dello Street Food – è molto forte e, ad ogni edizione, si consolida sempre di più. Sono molto felice del gesto fatto da Giuseppe Oriti che premia uno degli studenti che hanno dato un importante contributo alla nostra manifestazione».

Messina Street Food, Giuseppe Oriti: «Mi rivedo in Giovanni»

«Il mio gesto – ha detto Giuseppe Oriti – è stato naturale, sono stato uno studente anche io e ho voluto premiare un giovane con tanta voglia di fare, in cui mi rivedo ancora oggi. Io ho inseguito e realizzato i miei sogni e dico a questi giovani di continuare a studiare e seguire questo bellissimo percorso con costanza e passione». «Non me lo aspettavo, – ha commentato Giovanni Virgona –, con i miei compagni abbiamo prodotto i panini per la casetta dello street food ed è stato un grande piacere dare il mio contributo». La premiazione si è svolta alla presenza del vice preside dell’Antonello, Luigi Mongitore, del prof. Antonino Iannazzo e Alberto Palella.

(In foto da sinistra Alberto Palella, Giovanni Virgona e Giuseppe Oriti)

