Messina Street Fish 2025: tanto “street” nello Stretto dal 26 al 29 giugno

Presentato questa mattina a Palazzo Zanca il Messina Street Fish 2025. L’evento targato “Eventivamente” di Alberto Palella si terrà a Capo Peloro dal 26 al 29 giugno. Per questa edizione, i token sono realizzati in plastica riciclata dal mare, come reti abbandonate da pescherecci.

Il format è patrocinato e co-organizzato dal Comune di Messina e dall’assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi.

Lo Street Fish 2025 nella spiaggia di Capo Peloro

Alberto Palella ha illustrato il programma del Messina Street Fish 2025, ricordando che quest’anno si svolgerà nella suggestiva spiaggia di Capo Peloro. Questa location è stata definita come una delle spiagge più belle d’Italia dal National Geographic. Anche per questa edizione non mancheranno gli spettacoli pensati per tutte le età: «normalmente, la musica è a completamento del protagonista principale, ovvero il food, ma quest’anno abbiamo voluto dare grande attenzione all’intrattenimento. Un’altra novità sono i token, riciclati dalla plastica recuperata dal mare come ad esempio dalle reti. Ci è sembrato quasi doveroso visto il posto in cui ci troviamo e alla luce della recente Bandiera Blu».

Le casette del food saranno ventisette. Il Messina Street Fish è lo spin-off dell’evento autunnale ma con particolare attenzione al pescato. La scelta gastronomica è bilanciata; pensata per tutti i gusti. La maggior parte degli operatori è di Messina ma Palella ha evidenziato: «anche qualcuno dalla Calabria ha deciso di unirsi alla carovana del gusto. Ricordo che un token vale un euro. Il village sarà aperto tutti i giorni dalle 18:00 al’una di notte».

Sempre per sottolineare il rispetto dell’ambiente, Alberto Palella ha anche invitato all’uso dei mezzi pubblici dell’ATM per recarsi al Messina Street Fish 2025. È possibile usare la linea 1 che si estende da Giampilieri a Torre Faro. La linea ha una frequenza giornaliera, dal lunedì al sabato, di 15 minuti, mentre la domenica di circa 30.

Esaltare le eccellenze

Anche l’assessore Massimo Finocchiaro ha sottolineato che il Messina Street Fish non riguarda solo il cibo ma è molto di più. «Oltre ai panini si vendono emozioni. Le nostre eccellenze vanno esaltate perchè fanno parte della locomotiva che può trainare il nostro sud ed esportarlo in ogni parte del mondo. Attività come queste vanno supportate. Il Messina Street Fish 2025 è un momento che va vissuto con la leggerezza che contraddistingue queste attività» – ha spiegato.

Il Messina Street Fish è anche un momento in cui Messina viene vissuta dai cittadini e non solo. «Il legame cultura-musica si accompagna ai sapori della nostra terra e crea un mix che contribuisce allo sviluppo economico e alla promozione turistica della nostra Città» – ha concluso.

Alberto Palella e Massimo Finocchiaro hanno anche consigliato di acquistare i token in prevendita per evitare le lunghe code.

Il programma

Giovedì 26 – ore 18,30 Inaugurazione e taglio nastro.

Dalle 18.30 La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19 – 20 Spettacolo “Mr. Sardella Show” a cura della Compagnia Joculares.

20.30 dj set: Luciano Fiorino.

21.30 live band: Gli Approssimativi.

23.30 dj set: Luciano Fiorino.

Venerdì 27 – dalle 18.30 La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19 – 20 Spettacolo “Il Circo equilibrato” a cura della Compagnia Joculares.

20.30 dj set: Piero Mazzù.

21.30 live band: La Soluzione.

23.30 dj set: Piero Mazzù.

Sabato 28 – dalle 18.30 La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19 – 20 Spettacolo “Mr. Sardella Show” a cura della Compagnia Joculares.

20.30 dj set: Alfredo Reni.

20.30 live band: Katia Croce – Kc Project e Assioma Band.

23.30 dj set: Alfredo Reni.

Domenica 29 – dalle 18.30 La passeggiata dei Trampolieri.

Ore 19 – 20 Spettacolo “Con – Tatto” a cura della Compagnia Joculares.

Ore 20.30 dj set: Santino Villari.

21.15 live band: I Camurria.

23.15 Premiazione Street Fooder piu graditi e premi speciali.

23.30 dj set: Santino Villari.

