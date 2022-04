Messina, stanziate le somme per le elezioni amministrative 2022: ecco quanto costeranno

Approvato il bilancio di previsione 2022-2024, è scattato il via libera al Comune di Messina per la costituzione del fondo per le elezioni amministrative che coinvolgeranno la città il prossimo 12 giugno 2022 (con eventuale ballottaggio il 26 giugno). Lo stanziamento totale è di 1 milione e 200mila euro (700mila euro per le spese riguardanti i materiali, 500mila per il personale). Di questi, 50mila saranno destinati alla stampa dei manifesti elettorali e di altro materiale, alla fornitura di pacchi di cancelleria e di tutta la strumentazione necessaria all’interno dei seggi.

Dopo il “sì” del Consiglio Comunale al bilancio di previsione 2022-2024, il direttore generale del Comune di Messina, la dottoressa Rossana Carrubba, ha dato il via libera alla costituzione di un primo fondo contenete le risorse per le prossime elezioni amministrative. Il DUP, al capitolo 20740/21 “Spese per elezioni amministrative e comunali” prevede uno stanziamento di 700mila euro Macroaggregato 103 (Spese correnti – Acquisto di beni e servizi), Missione/Programma 01.07). Al capitolo 20740/31, invece, è previsto uno stanziamento di 500mila euro per “Spese elezioni amministrative comunali-personale”.

Con determina del 22 aprile 2022, intanto, il direttore Carrubba ha dato mandato di costituire un fondo di 50mila euro presso l’Economo Comunale. Le risorse serviranno per: «stampa dei manifesti elettorali, pacchi di cancelleria per i seggi, stampati vari, materiale necessario per l’approntamento dei plichi da fornire ai Presidenti di seggio, cancelleria, materiale di consumo per apparecchiature informatiche, nonché altre improcrastinabili spese necessarie».

Lo scorso 13 aprile, ricordiamo, l’assessore alle Autonomie locali, Marco Zambuto, ha indetto i comizi elettorali per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022. L’eventuale ballottaggio si svolgerà, invece, il 26 giugno 2022.

