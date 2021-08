Messina. Sporcizia nella zona sud, Scivolone (M5S): «Serve bonifica»

Si aggrava l’emergenza sporcizia nella zona sud di Messina. Il consigliere della II Municipalità Paolo Scivolone segnala una situazione che avrebbe già oltrepassato lo stato di degrado. L’esponente del Movimento 5 Stelle ha chiesto un intervento immediato di bonifica e di ripristino del decoro urbano a Messinaservizi Bene Comune, all’assessore Dafne Musolino e al dipartimento Ambiente e Sanità. Il rischio? Quello di «generare un’emergenza igienico sanitaria».

«Mentre in città si discute di possibili aumenti della tassa rifiuti – spiega Scivolone –, i servizi continuano a latitare, con ovvie ricadute sul decoro urbano e sulla vita dei cittadini. La problematica è sempre la solita: vengono effettuati interventi straordinari che non servono a nulla, perché dopo qualche giorno siamo di nuovo al punto di partenza».

Le aree più critiche, secondo il Consigliere, sarebbero il villaggio Unrra (con specifico riferimento a via Calispera), Minissale (via Bartolomeo Colleoni) e l’intero villaggio di Santa Lucia sopra Contesse (via Mauro De Mauro, via Cariddi, via Militare e tutte le vie limitrofe).

Preoccuperebbero particolarmente, nella zona sud di Messina, le condizioni precarie della piazza retrostante alla via Padre Luigi Leta da Castelbuono, nel villaggio Unrra, con aiuole incolte, sporcizia e presenza di topi, zecche e zanzare, «con relativi disagi a chi giornalmente frequenta lo spazio pubblico, dedicato a grandi e piccoli» segnala.

