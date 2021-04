Niente acqua per gli abitanti della zona sud di Messina. A comunicarlo è l’AMAM in una nota ufficiale dopo aver rilevato una grossa perdita in via Catania, nei pressi della Piscina Comunale.

L’erogazione idrica verrà sospesa oggi, mercoledì 28 aprile:

dalle 15:00

dal viale Europa a Minissale

I tecnici dell’AMAM saranno quindi a lavoro per riparare la grossa perdita. L’acqua dovrebbe essere rimessa in rete nella serata di oggi.

(411)