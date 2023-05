Messina solidale: ABC dona nuove poltrone letto al reparto Pediatria del Policlinico

«Insieme stiamo davvero realizzando qualcosa di importante»: queste le dichiarazioni di ABC, l’associazione “Amici dei Bimbi in Corsia”, che ha donato il 12 Maggio dodici poltrone letto al reparto di Pediatria del Policlinico di Messina.

La consegna, effettuata venerdì scorso al padiglione NI del Policlinico, è stata possibile anche grazie alla collaborazione di ABC con le figure operative dell’azienda ospedaliera e alla sinergia che si è creata nella raccolta fondi con gli altri enti del territorio.

ABC e Policlinico di Messina: una lunga cooperazione

ABC è un’associazione di volontari che frequenta da anni le corsie del reparto di Pediatria dell’AOU G. Martino, allietando la degenza dei suoi piccoli pazienti con parentesi ludiche e creative.

Nell’ambito di questa cooperazione con il Policlinico di Messina, rientra la donazione delle poltrone letto, pensate proprio per far riposare mamme e papà del piccoli pazienti. Infatti, l’impegno umanitario di ABC è volto a studiare assieme al personale sanitario gli interventi più importanti per rispondere non solo alle esigenze dei bambini ricoverati, ma anche a quelle delle loro famiglie.

Una malattia non colpisce solo il malato, ma anche la sua famiglia: il riposo è perciò fondamentale per chi assiste un parente negli ospedali, in particolar modo per un genitore che accudisce un bambino h24. Proprio per questo, ABC ha deciso di stanziare una cospicua somma per l’acquisto delle poltrone letto destinate ai genitori del reparto di Pediatria del Policlinico di Messina. Un importante contributo volto a migliorare il periodo di degenza ospedaliera.

Messina volontaria. Beneficenza e gioco di squadra

A contribuire al raggiungimento della cifra per le poltrone letto donate al reparto di Pediatria del Policlinico, le numerose e generose donazioni ricevute da altre realtà del territorio.

L’associazione ABC, Amici dei Bimbi in Corsia, ringrazia infatti i seguenti enti che hanno contribuito al perseguimento di questo importante obiettivo solidale:

La Società di Mutuo Soccorso "Cesare Pozzo", che ha già collaborato con ABC nel progetto di abbellimento degli ascensori del Padiglione NI del Policlinico di Messina;

L'Istituto comprensivo A.M. Jaci che ha ideato una raccolta fondi apposita attraverso l'organizzazione di un "Mercatino di Natale" con oggetti a tema realizzati dagli allievi;

l’organizzazione di un “Mercatino di Natale “con oggetti a tema realizzati dagli allievi;

L'Istituto Comprensivo La Pira Gentiluomo, l'Istituto Comprensivo Paino Gravitelli e l'Istituto Comprensivo Santa Margherita che hanno organizzato il Concerto di beneficenza "Messina, una Città da Favola";

Comprensivo Santa Margherita che hanno organizzato il Concerto di beneficenza “Messina, una Città da Favola”

L'ACI Automobil Club di Messina che ha destinato ad ABC il ricavato della pubblicazione di un libro sulla storia delle gare automobilistiche e tutte le persone e le aziende locali che continuano a sostenere economicamente e non i vari progetti dell'associazione.

