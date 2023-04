Messina Social City cerca operatori socio-sanitari: online l’avviso. Come partecipare

È online l’avviso pubblico di Messina Social City per la formazione di una lista di persone idonee per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di operatori socio-sanitari. La selezione avverrà per soli titoli. Vediamo i requisiti, i tempi e tutte le informazioni utili per partecipare.

Lavoro in Messina Social City: l’avviso

L’avviso prevede una selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria di idonei per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di operatori socio-sanitari di categoria C, livello economico 2 (Cat. C2) del CCNL Cooperative Sociali. L’incarico per esigenze temporanee è legato all’espletamento dei servizi affidati, nonché per sostituzioni, emergenze e/o qualunque altra evenienza non programmabile.

La graduatoria sarà utilizzata per un biennio decorrente dalla data della sua approvazione, per la stipula dei predetti contratti.

I requisiti

Per partecipare al bando di Messina Social City occorre possedere i seguenti requisiti generali:

a) Essere cittadini italiani o cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea;

b) Essere familiari di cittadini UE con cittadinanza di un paese extra UE, titolari del diritto di soggiorno in Italia;

c) Essere stranieri titolari dello status di rifugiato o godere di protezione sussidiaria;

d) Essere stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

e) Possedere età non inferiore a 18 anni;

f) Possedere idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni di cui al profilo professionale oggetto dell’avviso;

g) Non avere riportato condanne penali, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le norme vigenti, dalla nomina agli impieghi presso una pubblica amministrazione;

h) Non essere stati destituiti, dispensati o aver subito licenziamento disciplinare da una pubblica amministrazione, da un ente pubblico economico o da una società in house;

i) Non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ente pubblico economico o società in house;

j) Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di provenienza o di appartenenza se il candidato non è cittadino italiano;

k) Non essere stato escluso dal godimento dell’elettorato attivo;

l) Possedere adeguata e documentata conoscenza della lingua italiana, qualora il candidato sia uno straniero UE o non-UE.

I requisiti specifici, legati alle competenze, sono i seguenti:

a) Diploma di scuola media inferiore;

b) Attestato di avvenuto conseguimento del titolo di Operatore socio-sanitario.

Eventuali titoli conseguiti all’estero devono essere riconosciuti come equipollenti al corrispondente titolo di studio italiano e devono essere documentati da idonea

Come partecipare all’avviso: tempi e modalità

La domanda per partecipare all’avviso di Messina Social City per la formazione di un elenco di idonei per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di operatori socio-sanitari deve essere inviata dalle ore 00.00 del 3 maggio 2023 alla scadenza fissata alle ore 23.59 del 9 maggio 2023 attraverso la piattaforma telematica disponibile a questo link.

È possibile accedere alla piattaforma digitalizzata esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

L’avviso a questo link.

NOTA: Al momento (h. 12.47 del 21 aprile) il sito del Comune di Messina è offline. I link, in ogni caso sono corretti, occorrerà però riprovare successivamente.

(260)