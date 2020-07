Messina. Sistema Infomobilità, cosa prevede il progetto dell’ATM Spa

Anche a Messina in arrivo l’Infomobilità dell’ATM Spa, un percorso di modernizzazione dei servizi di gestione del Trasporto Pubblico Locale, utile per addetti ai lavori ma soprattutto per gli utenti.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è in pubblicazione il bando per la realizzazione del primo sistema di infomobilità integrato: realizzazione di un sistema di bigliettazione elettronica e di dispositivi per il controllo e gestione del servizio.

«L’obiettivo di migliorare il servizio che stiamo perseguendo – dice il presidente di ATM Spa, Giuseppe Campagna – passa anche dal costante monitoraggio dei mezzi in linea. Anche per gli utenti sarà significativo il vantaggio di poter avere in tempo reale informazioni sull’arrivo di bus e tram alle fermate».

Mobilità smart a Messina

Una mobilità più smart – iniziato già con myCicero, l’app che aiuta a pianificare il viaggio integrando i collegamenti nazionali con il trasporto locale ed acquistare biglietti e abbonamenti dallo smartphone – fa un passo in avanti.

«La gestione smart del sistema di tariffazione e vendita – dice ancora Campagna – garantirà la possibilità di eliminare quasi totalmente i titoli di viaggio cartacei, favorendo altresì le politiche di integrazione tariffaria. Una gestione efficace, e pertanto più economica, che consentirà di programmare investimenti sul miglioramento dei servizi, sul potenziamento del parco macchine e pertanto su una copertura più capillare del servizio pubblico.

Un ulteriore passo – dice il Vice Sindaco Mondello – verso la modernizzazione dell’ATM Spa. Stiamo operando per cercare di rendere l’Azienda sempre più innovativa e al passo con i tempi.»

Cosa prevede il Sistema di Infomobilità ATM Spa Messina:

Il Sistema di Infomobilità rientra nel progetto cofinanziato dal PON Città Metropolitane 2014-2020 per un importo complessivo di 1.820.000,00 euro oltre 330.000,00 euro a valere sui fondi comunali, suddiviso nei tre lotti come di seguito: