Messina si vaccina contro l’influenza: il 14 gennaio è l’Influ-day

Il 14 gennaio a Messina è l’Influ-day, iniziativa dedicata al vaccino contro l’influenza, nata per implementare la campagna per la stagione invernale 2021/2022. Sarà possibile richiedere la somministrazione presso tutti gli hub covid e gli ambulatori vaccinali dell’ASP di città e provincia. Ad annuncialo, il direttore generale dell’ASP, Bernardo Alagna: «In questa emergenza sanitaria è fondamentale tutelarsi contro le forme influenzali».

Per favorire le vaccinazioni, già nei mesi scorsi, l’Ufficio per l’Emergenza Covid di Messina aveva disposto la possibilità di ricevere sia la somministrazione contro il coronavirus che quella antinfluenzale. Oggi la nuova iniziativa, coordinata direttore UOC SPEM Asp Messina Salvatore Sidoti, che sottolinea: «Insieme alle misure di igiene e protezione individuale, la vaccinazione è lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l’influenza stagionale. Anche le donne in gravidanza possono serenamente vaccinarsi contro l’influenza e tutelare loro stesse e il bimbo in grembo. Per tutti, e soprattutto per le persone anziane e fragili, consigliamo di effettuare (se non già fatta) la dose booster anti-covid insieme col vaccino anti-influenzale perché la contestualità garantisce una migliore aderenza».

Il vaccino contro l’influenza è raccomandato ai seguenti soggetti: soggetti con patologie croniche, residenti in strutture socio sanitarie e altre strutture di assistenza cronica, persone di età pari o superiore ai 65 anni, bambini, donne in gravidanza o nel periodo post partum, alcune categorie professionali (operatori sanitari, ecc.), persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza, soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza, bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale, individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti, familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato), soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori, medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l’influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali, forze di polizia, vigili del fuoco, personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani, allevatori, addetti all’attività di allevamento; addetti al trasporto di animali vivi, macellatori e vaccinatori, veterinari pubblici e libero-professionisti, donatori di sangue.

Nel corso dell’iniziativa, in provincia di Messina girerà anche l’autoemoteca dell’Asp di Messina pronta ad effettuare vaccini antinfluenzali. Obiettivo dell’Oms è quello di prevenire le forme gravi di influenza e ridurre la mortalità prematura in gruppi ad aumentato rischio di malattia grave.

