Messina, si insedia il nuovo Questore Gabriella Ioppolo: «È un grande onore lavorare per la città»

Si è insediato oggi il nuovo Questore di Messina, Gabriella Ioppolo. Torna nella città dello Stretto, dove ha lavorato, ricoprendo diversi ruoli, per una gran parte della sua carriera, dopo 15 anni e prende il posto di Gennaro Capoluongo, nominato dal Consiglio dei Ministri esperto per la sicurezza presso la Rappresentanza permanente delle Nazioni unite a New York. «Tornare a Messina – ha commentato – è una grande emozione, è un grande onore lavorare per la città».

Gabriella Ioppolo è il primo Questore donna di Messina, ma non le piace che si rimarchi, perché, sottolinea, la professionalità è ciò che conta, conta come si svolge il proprio lavoro e non se si è uomini o donne. Classe 1961, nata a Catania, ha ricoperto dal 2017 il ruolo di Questore di Siracusa, ma tra il 2005 e il 2008 è stata Capo di Gabinetto della Questura di Messina e dal 2009 Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Messina. Qui c’è la sua famiglia, Messina è un po’ anche la sua città.

Chi è Gabriella Ioppolo, il nuovo Questore di Messina

Laureata in giurisprudenza, la dottoressa Gabriella Ioppolo ha prestato servizio dal 1986, come primo incarico, presso la Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia per poi essere assegnata alla Questura di Reggio Calabria con l’incarico di Reggente la Divisione di Gabinetto dal 1987 al 1989, anno in cui è stata trasferita alla Questura di Messina.

Dal 2002, dopo il corso di Formazione Dirigenziale, ha ricoperto ruoli dirigenziali in seno al Compartimento Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria. Dal 2005 al 2008 ha rivestito l’incarico di Capo di Gabinetto della Questura di Messina e dal 2009 Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Messina. Dal 2010 al 2013 ha diretto la Sezione della Polizia Stradale di Palermo. Per circa un anno è stata Vicario del Questore di Siracusa, in cui si è particolarmente distinta per aver coordinato i servizi di ordine e sicurezza pubblica per l’eccezionale afflusso di migranti provenienti dal Nord Africa. Dal giugno 2014 ha diretto la 1^ Zona Polizia di Frontiera del Piemonte, Liguria e Val d’Aosta, prima di essere nominata Questore di Lecco. Infine, dal °1 marzo 2017 ad oggi, Gabriella Ioppolo è stata Questore di Siracusa.

