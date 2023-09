Messina, servizio scuolabus: riaperte le domande

Riaperte le domande per richiedere il servizio di scuolabus curato dalla Messina Social City. Il trasporto pubblico consente a un numero di 856, tra alunne e alunni, di raggiungere con facilità gli istituti scolastici cittadini che frequentano, dando priorità a coloro che vivono disagi nel raggiungere la propria scuola per via delle distanze o per la chiusura del plesso scolastico di appartenenza.

«Avevamo previsto l’attivazione del trasporto per 500 alunni, – fa sapere la presidente della Messina Social City, Valeria Asquini –, ma nel giro di pochi giorni siamo riusciti a pianificare diverse turnazioni per garantire l’accesso al servizio ad oltre 800 alunni, auspicando di soddisfare la totalità di richieste».

Come fare domanda per lo scuolabus

Così per rispondere alle esigenze delle famiglie, la società partecipata del Comune di Messina ha riaperto i termini per l’iscrizione al servizio di scuolabus, per l’anno scolastico 2023-2024.

Lo scuolabus è destinato agli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nel Comune di Messina. Le famiglie interessate al servizio scuolabus possono presentare istanza per l’iscrizione, esclusivamente on line, entro e non oltre le 23.59 di domenica 1 ottobre.

La domanda dovrà essere compilata e inviata digitalmente mediante apposita procedura informatizzata. Il modulo per la compilazione della domanda telematica è disponibile a questo link.

Si avvisa che possono presentare istanza al presente bando di riapertura dei termini, solo ed esclusivamente le famiglie che non hanno presentato richiesta nel primo avviso.

Ma come funziona il servizio di scuolabus?

I punti di salita e di discesa degli alunni verranno programmati e indicati da apposita segnaletica stradale. L’Azienda Speciale Messina Social City è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.

Chi paga lo scuolabus? Il servizio scuolabus viene erogato dietro corresponsione mensile delle compartecipazioni dei genitori. A questo link la tabella delle tariffe.

