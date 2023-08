Scuolabus Messina: come fare domanda alla Social City per il 2023-24

Messina si prepara per il ritorno tra i banchi: sono aperte le iscrizioni per il servizio scuolabus offerto dalla Social City. I posti per il trasporto scolastico sono in totale 500. Vediamo come fare domanda e quali sono le tariffe.

Scuolabus a Messina: come funziona il servizio della Social City

Il servizio di trasporto scolastico fornito dalla Messina Social City per l’anno scolastico 2023/2024 riguarda gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado, residenti nella città di Messina. I posti disponibili sono attualmente 500, che potrebbero aumentare con il perfezionamento dell’acquisizione di nuovi mezzi.

Tariffe trasporto scolastico a Messina

Di seguito, la tabella delle tariffe per lo scuolabus a Messina con a sinistra la fascia di reddito annuo ISEE riferita all’ultima dichiarazione in corso di validità, a destra la compartecipazione mensile:

da € 0 ad € 4.000,00 – € 10,00 per un alunno da € 4.000.01 ad € 10.000,00 – € 20,00 per un alunno da € 10.000,01 ad € 25.000,00 – € 30,00 per un alunno da € 25.000,01 in su € 40,00 per un alunno

Riduzioni

L’applicazione di tariffe ridotte sarà possibile per le famiglie in relazione alle fasce I.S.E.E. di appartenenza ed al numero dei figli che usufruiscono del servizio.

Un’ipotesi di riduzione: riduzione del 50% della quota di compartecipazione dovuta in base alla corrispondente fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare, a partire dal 2° figlio che fruisce del servizio di scuolabus.

Come fare domanda

Per usufruire del servizio scuolabus occorre iscriversi, presentando domanda in formato digitale attraverso il portale online di Messina Social City entro la scadenza fissata alle ore 23.59 del 3 settembre 2023.

Il modulo per la compilazione della domanda telematica è disponibile sul sito dell’Azienda Speciale a questo link. L’iscrizione al servizio è subordinata alla regolarità delle posizioni contabili degli utenti per gli anni pregressi.

Per fare domanda occorre la seguente documentazione:

documento di identità;

codice fiscale;

copia del Decreto del Tribunale di affidamento/adozione del minore, qualora vi fosse;

l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.);

informativa sul Trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 del Consiglio del Parlamento Europeo del 27/04/2016 D.gs. n. 101 del 10/04/2018), sottoscritta da uno dei genitori con allegata la fotocopia del documento di identità dell’altro genitore.

A questo link l’avviso pubblico.

Maggiori informazioni sul portale della Social City.

