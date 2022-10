Messina, screening dermatologici gratuiti al Policlinico “G. Martino”: come prenotare

L’UOC Dermatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino di Messina apre le porte, insieme ad altre 17 città italiane, sabato 15 ottobre offrendo visite dermatologiche di screening gratuite, su prenotazione, per la cheratosi attinica. Vediamo di cosa si tratta e come prenotare.

La cheratosi attinica è uno dei precancri più comuni al mondo che si manifesta come lesione della pelle al viso, alle orecchie, al cuoio capelluto e al dorso delle mani, e che può evolvere dopo i 40 anni in carcinoma squamocellulare cutaneo.

A spiegarlo più nel dettaglio è il professor Fabrizio Guarneri: «La cheratosi attinica – dichiara – è nota anche come cheratosi solare o cheratosi senile ed è una delle principali precancerosi facoltative in senso stretto: predilige soggetti adulti (oltre 40 anni) e soprattutto anziani esposti ai raggi UV in modo intenso e prolungato nel tempo per ragioni ricreative, lavorative o estetiche (uso di lampade abbronzanti). Si stima che in Italia circa il 30% degli over 70 anni presenti almeno una cheratosi attinica. Le sedi anatomiche più colpite sono quelle naturalmente fotoesposte (viso, orecchie, cuoio capelluto, dorso delle mani e avambracci) e più specificamente in soggetti con capelli biondi e occhi chiari. Se non trattata tempestivamente, la cheratosi attinica può evolvere in carcinoma squamocellulare invasivo localmente infiltrante e potenzialmente metastatizzante: ciò rappresenta circa il 25% di tutti i non-melanoma skin cancers. Prevenire vale più che curare!».

Le visite al Policlinico di Messina saranno fino a esaurimento posti disponibili. È possibile prenotare contattando dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 15:00 il numero di telefono 0282900619.

In occasione dell’ottobre rosa dedicato alla prevenzione dei tumori, nei prossimi giorni sono previste visite gratuite specialistiche a Messina e provincia. In particolare, a Barcellona Pozzo di Gotto e Montalbano Elicona, screening organizzati dall’ASP per la prevenzione di alcuni tipi di tumore.

