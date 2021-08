Messina. Interventi di scerbatura nella zona Nord: divieti di sosta fino all’11 agosto

Da oggi, giovedì 5 agosto, gli operatori di MessinaServizi effettueranno i consueti interventi di scerbatura in alcune strade della nella zona nord di Messina. Gli interventi interessano la carreggiata stradale in direzione di marcia mare-monte di viale Annunziata e la relativa complanare lato nord (direzione di marcia mare-monte), nel tratto compreso tra la rotatoria T. Martines e la rotatoria in corrispondenza dell’intersezione via Nuova Panoramica dello Stretto/viale R. Elena.

La scerbatura verrà effettuata in direzione mare-monte fino a sabato 7 agosto nella fascia oraria che va dalle:

20:00 alle 06:00.

Pertanto nelle aree della zona nord di Messina interessate dagli interventi di scerbatura vigerà il divieto di sosta.

Per quanto riguarda invece la carreggiata stradale in direzione di marcia opposta monte-mare di viale Annunziata e della relativa complanare lato sud, le attività di scerbatura proseguiranno da lunedì 9 a mercoledì 11 agosto nei medesimi orari.

(14)