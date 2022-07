Messina, scerbatura nelle vie dove passano i crocieristi: strade interessate e divieti di sosta

Via le erbacce dalle strade del centro di Messina in cui passano i crocieristi: il Comune ha disposto interventi di scerbatura tra l’1 e il 19 agosto. Per consentire lo svolgimento degli interventi da parte degli operatori di MessinaServizi Bene Comune, sono state previste alcune modifiche alla normale viabilità. In particolare, il divieto di sosta, con rimozione coatta. Vediamo dove e quando.

Scerbatura in centro a Messina: interventi e divieti di sosta dall’1 al 19 agosto

Come dicevamo, per consentire lo svolgimento degli interventi di scerbatura, il Comune di Messina ha istituito dall’1 al 19 agosto il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nella fascia oraria tra le 20.00 e le 6.00, per singoli tratti di intervento giornaliero, nelle porzioni di strada e nelle giornate di seguito indicate:

1 e 2 agosto – entrambi i lati delle vie San Camillo, Loggia dei Mercanti e Sant’Agostino;

– entrambi i lati delle vie San Camillo, Loggia dei Mercanti e Sant’Agostino; 3 e 4 agosto – entrambi i lati delle vie Grattoni e Nicotra e del parcheggio Montalto;

– entrambi i lati delle vie Grattoni e Nicotra e del parcheggio Montalto; 8 e 9 agosto – viale Principe Umberto lato mare da via Dina e Clarenza a via Grattoni; tratto via Vittorio Emanuele lato mare da Guardia Costiera a Nettuno;

– viale Principe Umberto lato mare da via Dina e Clarenza a via Grattoni; tratto via Vittorio Emanuele lato mare da Guardia Costiera a Nettuno; 10 e 11 agosto – entrambi i lati delle vie Argentieri, Cristoforo Colombo e Consolato del Mare;

– entrambi i lati delle vie Argentieri, Cristoforo Colombo e Consolato del Mare; 16 e 17 agosto – entrambi i lati della via delle Carceri, Piazza Basicò, entrambi i lati della via Dina e Clarenza;

– entrambi i lati della via delle Carceri, Piazza Basicò, entrambi i lati della via Dina e Clarenza; 18 e 19 agosto – viale Principe Umberto lato monte da via Grattoni a via Dina e Clarenza.

