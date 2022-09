Messina saluta i Giganti Mata e Grifone: oggi pomeriggio il trasferimento in via Catania

Ultime ore per un selfie con Mata e Grifone: i Giganti di Messina stanno per lasciare piazza Municipio e tornare al deposito di via Catania dove saranno “custoditi” dal murale a loro dedicato dallo street artist messinese NessuNettuno. Il trasferimento è previsto per la giornata il pomeriggio di oggi. Vediamo qual è il percorso che seguiranno.

Lo aveva disposto la Giunta Basile all’inizio dell’estate 2022: i Giganti di Messina, Mata e Grifone, sono rimasti un mese in più a piazza Municipio e sono stati spesso attorniati da turisti incuriositi e cittadini. Anziché lasciare il centro città per rientrare nel deposito di via Catania, infatti, i due simboli della città dello Stretto sono rimasti un mese in più e adesso, venerdì 30 settembre sono pronti a tornare a casa.

Il trasferimento dei Giganti Mata e Grifone è previsto per le ore 15.00 di oggi. Il Servizio Mobilità Urbana ha autorizzato lo spostamento col seguente percorso: partenza da piazza Unione Europea (Municipio), via Garibaldi, via Cesare Battisti (in senso contrario rispetto al normale transito veicolare), via Catania fino a giungere al deposito.

