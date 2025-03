Messina. Sabato 8 marzo musei, bus e tram gratis per tutte le donne

Atm Messina spa in occasione della Giornata Internazionale della Donna, comunica che domani, sabato 8 marzo, tutte le donne viaggeranno gratis sia sui bus che sul tram.

Si tratta di un gesto di sensibilizzazione sull’importanza della parità di genere e del rispetto dei diritti femminili.

«Sabato 8 marzo, tutte le donne viaggeranno gratuitamente sui mezzi di Atm Messina spa, rendendo omaggio alla loro forza, determinazione e coraggio» scrive l’azienda sui social per annunciare l’iniziativa. «Un piccolo modo ricco di significato per ribadire l’importanza di un futuro più giusto ed equo per tutti».

Nella giornata di domani, quindi, tutte le donne potranno salire sui mezzi ATM senza acquistare il biglietto.

Anche la Regione Siciliana comunica l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici dell’isola per tutte le visitatrici in occasione della Giornata Internazionale della donna. Un segnale di attenzione e valorizzazione del ruolo della donna nella società e nella cultura.

