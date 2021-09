Messina, riparte l’attività di recupero crediti da parte di AMAM

Riparte l’attività di recupero crediti da parte di AMAM dopo l’interruzione voluta dall’amministrazione comunale a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. A comunicarlo, con una nota, è l’Azienda Meridionale Acque Messina.

Ripartiranno dunque le procedure di distacco e anche le riduzioni del servizio idrico per le utenze con un alto indice di morosità, così come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Parimenti, saranno potenziati i servizi allo sportello e quelli telefonici per garantire la massima assistenza a tutti gli utenti che intenderanno mettersi in regola con i pagamenti, anche ricorrendo agli strumenti di contatto telematico.

(3)