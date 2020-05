Messina riparte dal turismo: sul sito del Comune le bellezze della città

È online il nuovo sito del Comune di Messina – realizzato con la collaborazione dei servizi informativi e dalla società Datanet. Il sito istituzionale di Palazzo Zanca adesso si presenta al pubblico con una nuova veste grafica dai toni bianchi e azzurri, semplice nella navigazione e con un progetto che punta al rilancio del “turismo di prossimità”.

Il portale tutto nuovo del Comune di Messina è stato sviluppato – secondo le linee guida e gli standard di AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) – dai servizi informativi e dalla Società Datanet per consentire a tutti i cittadini una navigazione semplice e funzionale. L’home page punta alla valorizzazione delle bellezze della città con slide illustrative e schede descrittive.

Le bellezze di Messina sul nuovo sito del Comune

È già attivo il nuovo sito del Comune di Messina che presenta la città grazie alle sue bellezze ambientali, archittetoniche ed enogastronimche. «Un progetto – afferma l’Assessore al Turismo Enzo Caruso – che rientra nel programma di rilancio della città Brand Messina. L’intera Giunta, su indicazioni del Sindaco De Luca, sta lavorando in piena sinergia per mettere in atto una strategia di Rete tra gli operatori di settore, finalizzata a rendere Messina tra le mete immediatamente attrattive del “turismo di prossimità” e, in seguito, in ambito nazionale e internazionale.»

Una nuova vetrina virtuale in cui non mancano informazioni sui servizi utili e indicazioni per il cittadino. Ma che punta soprattutto sulle risorse di Messina grazie a slide illustrative e schede realizzate, tra gli altri dall’architetto Nino Principato. Nove sezioni che raccontano la città, dalla Madonnina del Porto progettata e realizzata da Francesco Barbaro e modellata dallo scultore Tore Edmondo Calabrò, ai Forti Umbertini. Senza dimenticare le tradizioni come la Vara o la processione delle Barette del venerdì Santo e le delizie enogastronomiche, vere eccellenze messinesi. Fra tutte la granita accompagnata dall’immancabile briosche col tuppo.

Navigare a Messina – tra palazzi istituzionali e patrimoni naturali

Il nuovo sito del Comune di Messina, contiene una sezione dedicata al “Brand Messina” composta da schede informative e slide illustrate per coinvolgere maggiormente i messinesi ma anche i turisti. Dai Palazzi istituzionali ai palazzi liberty del ‘900 passando dalle Fortezze dello Stretto. Le 9 sezioni nel dettaglio:

I luoghi della cultura

Il Porto e il crocerismo

Tra mare e monti

Rinascimento – Fontane e Fortezze

Feste e Tradizioni

Pesca, Pasticceria, Enogastronomia

Palazzi Istituzionali

I Forti sullo Stretto

Landmark

Eclettismo e Liberty a Messina fra i palazzi del ‘900

