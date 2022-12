Messina, riparazione AMAM al serbatoio “Santo”: ridotta l’erogazione di acqua. Ecco dove

Nuovi disagi con l’acqua a Messina a causa di una complessa riparazione eseguita dall’AMAM che ha interessato il serbatoio “Santo”. Il problema è stato risolto, ma nel corso della giornata l’erogazione idrica sarà ridotta in diverse aree della zona Sud di Messina. Vediamo quali sono i villaggi interessati.

Brutto risveglio oggi per una parte dei messinesi, a causa di alcuni disservizi. L’AMAM (Azienda Meridionale Acqua Messina) ha infatti comunicato di aver eseguito, nelle prime ore di questa mattina, una complessa riparazione e che, oggi, l’erogazione del serbatoio “Santo” sarà ridotta. Pertanto, si registreranno disservizi nella distribuzione idrica in alcune zone di Messina. Si tratta, in particolare, di: Villaggio Aldisio, la parte a monte di via Gaetano Alessi, Fondo Fucile , Valle degli Angeli , via comunale Santo, via comunale Bordonaro, via Palmara.

