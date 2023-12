Messina. Rinviati a gennaio i lavori AMAM previsti il 15 dicembre

Rimandati al mese di gennaio 2024 gli interventi riguardanti la condotta di Fiumefreddo previsti per venerdì 15 dicembre, nell’ambito del progetto finalizzato a portare l’acqua h24 a Messina. A comunicarlo, in una nota congiunta, sono il Comune e AMAM che spiegano anche le ragioni di questo primo ritardo nel cronoprogramma presentato a fine ottobre.

I lavori previsti per questo weekend sono stati rinviati, si legge «a seguito di comunicazioni pervenute sia dalla ditta esecutrice che dal Direttore dei Lavori e confermate dagli uffici preposti alla verifica delle condizioni meteo, le stesse sono tali da non consentire di avviare con ponderata sicurezza i lavori previsti per il secondo step».

Il piano da 70 milioni di euro dell’AMAM per portare l’acqua h24 a Messina prevede 9 interventi programmati che si svolgeranno in sei date tra novembre 2023 e aprile 2024. Per poter eseguire tutti i lavori necessari sarà necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica, dato che, in molti casi, si interverrà con il taglio della tubazione per l’inserimento in linea delle nuove apparecchiature.

