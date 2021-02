Messina, riaprono le isole ecologiche: gli orari dei 6 centri di raccolta

Con la Sicilia in zona arancione, sono aperte nuovamente anche le 6 isole ecologiche di Messina. A causa delle misure restrittive della zona rossa, infatti, anche i centri per il conferimento dei rifiuti erano rimasti chiusi. Da oggi, lunedì 1 febbraio, quindi, si potrà tornare a gettare i rifiuti nelle aree ecologiche di Messina. Vediamo il calendario con gli orari della settimana.

Lo comunica la MessinaServizi Bene Comune, «da lunedì 1 febbraio – scrive in una nota la società che gestisce la raccolta dei rifiuti in città – riaprono tutte le isole ecologiche del territorio di Messina negli orari e nei giorni previsti nelle varie strutture come da calendario».

Aperte tutte le isole ecologiche di Messina: gli orari

MessinaServizi Bene Comune sta predisponendo il ritorno alla normalità. «Si potrà conferire – scrive ancora la partecipata – i rifiuti previsti come avveniva prima dell’istituzione della zona rossa».

Il calendario per il conferimento dei rifiuti

Di seguito il calendario per il conferimento dei rifiuti di tutte le isole ecologiche di Messina, che da oggi – lunedì 1 febbraio – saranno di nuovo aperte agli utenti:

Pace – dal lunedì al sabato. Per le utenze commerciali dalle 07:00 alle 12:00. Per le utenze domestiche dalle 13:00 alle 19:00;

– dal lunedì al sabato. Per le utenze commerciali dalle 07:00 alle 12:00. Per le utenze domestiche dalle 13:00 alle 19:00; Pistunina – dal lunedì al giovedì, dalle 07:00 alle 13:00. Venerdì e sabato dalle 07:00 alle 19:00;

– dal lunedì al giovedì, dalle 07:00 alle 13:00. Venerdì e sabato dalle 07:00 alle 19:00; Gravitelli – lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 07:00 alle 13:00. Martedì, venerdì e sabato, dalle 07:00 alle 13:00;

– lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 07:00 alle 13:00. Martedì, venerdì e sabato, dalle 07:00 alle 13:00; Spartà – lunedì, mercoledì, venerdì dalle, 07:00 alle 13:00. Martedì, giovedì e sabato, dalle 13:00 alle 19:00;

– lunedì, mercoledì, venerdì dalle, 07:00 alle 13:00. Martedì, giovedì e sabato, dalle 13:00 alle 19:00; Tremonti – lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 07:00 alle 13:00. Martedì, giovedì e sabato, dalle 13:00 alle 19:00;

– lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 07:00 alle 13:00. Martedì, giovedì e sabato, dalle 13:00 alle 19:00; Giampilieri – lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 07:00 alle 13:00. Martedì, giovedì e sabato, dalle 13:00 alle 19:00.

Per sapere quali rifiuti conferire nelle diverse isole ecologiche è possibile consultare la guida di MessinaServizi Bene Comune a questo link.

