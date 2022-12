Messina, al via raccolta indumenti e giocattoli per il Natale della III Municipalità: date e orari

Raccolta indumenti e giocattoli per il Natale a Messina. La III Municipalità “Mata e Grifone”, presieduta da Alessandro Cacciotto, ha organizzato il progetto solidaristico “Dono di Natale” che consiste nel donare un momento di gioia alle persone in difficoltà. È un’iniziativa spontanea a cui possono partecipare tutti i cittadini che lo vorranno attraverso la consegna di un indumento o di un giocattolo nuovo o in buone condizioni, alimenti a lunga conservazione oppure un biglietto di auguri con parole gentili perché le parole fanno bene al cuore.

La raccolta partirà oggi, mercoledì 7 dicembre, e durerà fino a martedì 20, nei giorni e negli orari di ricevimento della III Municipalità, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, e il martedì anche di pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

La sede della III Municipalità è in via Suor Maria Francesca Giannetto 29 a Camaro nei pressi dello svincolo di Messina Centro. Per maggiori informazioni si possono contattare questi numeri di telefono: 0907725101, 0907725403, 0907725404 e 0907725405. La raccolta verrà consegnata all’Azienda Speciale Messina Social City, che si occuperà della distribuzione.

