Messina, raccolta differenziata in due nuove zone: dove, come e quando

Da lunedì 15 giugno la raccolta differenziata porta a porta raggiungerà due nuove zone di Messina e, in particolare, le aree comprese tra Contesse e Villaggio Aldisio a Sud, e quelle tra la Panoramica e piazza Castronovo a Nord. In attesa, MessinaServizi spiega come fare se non si hanno i kit per la differenziata e quale calendario si dovrà seguire.

È ufficiale, da lunedì 15 giugno il servizio di raccolta differenziata porta a porta arriverà a coprire due nuove zone. A Sud toccherà ai villaggi o frazioni compresi tra Contesse e Villaggio Aldisio, ovvero:

Contesse;

Unrra;

Cep Minissale;

Rione Taormina;

villaggio Aldisio.

A Nord sarà il turno di chi abita tra la Panoramica, l’Annunziata e piazza Castronovo:

via Panoramica dello Stretto;

all’Annunziata Alta;

sul Viale Anunziata;

a San Licandro;

in Contrada Citola;

sul Viale della libertà fino al Borgo del Ringo;

a piazza Castronovo.

Chi, tra i residenti e gli amministratori di condominio delle nuove, non avesse ancora ricevuto il kit per la raccolta differenziata porta a porta, potrà richiederlo chiamando il numero 333 6154097 per concordare un appuntamento e modalità di consegna.

«Entro fine mese – ha affermato il presidente di MessinaServizi Bene Comune Giuseppe Lombardo nel dare la notizia –, grazie all’assunzione di tutti e 100 gli operatori ecologici, completeremo anche le zone 4 e dunque tutta l’Area Nord e l’Area Sud della città. Sono tra le più vaste e popolate di Messina, e non è stato semplice arrivare a questo punto. Si tratta di un grande risultato in poco tempo e con dei ritardi non dovuti all’Azienda ma a problemi burocratici per le assunzioni e all’emergenza Covid-19».

Le mappe dalla differenziata nelle nuove zone

Raccolta differenziata: calendario e orari del porta a porta a Messina

I residenti delle nuove zone di Messina che dal 15 giugno saranno servite dal porta a porta dovranno allinearsi al calendario dell’Area di riferimento (Sud o Nord).

Orari, primo conferimento e carta e vetro

Domenica 14 giugno gli abitanti delle nuove zone sia a Nord che a Sud potranno lasciare fuori tra le 21.00 e le 5.00 i cestelli dell’umido.

Per quel che riguarda, invece, carta e vetro, lunedì 15 giugno tra le 21.00 e le 5.00, i residenti dell’Area Nord dovranno conferire carta nei mastelli/carrellati blu; i residenti dell’Area Sud dovranno conferire vetro nei mastelli/carrellati verdi.

Il calendario della raccolta differenziata porta a porta per l’area Sud

Il calendario della raccolta differenziata porta a porta per l’area Nord

Maggiori informazioni sulla differenziata a Messina

Maggiori informazioni sulla differenziata a Messina sono disponibili sul sito di MessinaServizi Bene Comune, Messina fa differenza. Una guida completa alla raccolta differenziata porta a porta, infine, è disponibile a questo link.

