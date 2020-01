Messina. La raccolta differenziata arriva in centro città: al via la consegna dei kit

15 Condivisioni Facebook Twitter

Il porta a porta arriva in centro città, con la consegna dei kit per la raccolta differenziata nelle utenze domestiche. I cittadini sono stati avvisati da MessinaServizi già nei giorni scorsi e la distribuzione dei mastelli da parte degli operatori Inpost inizierà oggi, 13 gennaio.

MessinaServizi sembra, quindi, decisa a raggiungere l’obiettivo del 40% entro febbraio, come dichiarato ad inizio anno dal presidente Giuseppe Lombardo.

Intanto anche in altre zone di Messina si attende l’avvio della raccolta differenziata, che è, al momento, arrivata fino alla Panoramica per la zona Nord e a Pistunina per la zona Sud: le date esatte verranno comunicate attraverso i canali ufficiali di MessinaServizi e progressivamente verrà anche aggiornata la “mappa della differenziata a Messina” diffusa su google.

Torniamo, però, al Centro città: da oggi nelle strade vedremo girare gli operatori della ditta Inpost, riconoscibili grazie al gilet giallo con su la scritta “Stiamo consegnando i kit per la raccolta differenziata”.

MessinaServizi chiede ai cittadini la maggior collaborazione possibile, in modo da poter consegnare tutti i kit in tempi celeri e avviare la raccolta differenziata anche in Centro città. Tuttavia se non si è a casa quando arriveranno gli operatori sarà possibile delegare a qualcuno di fiducia il ritiro dei mastelli compilando l’apposito modulo diffuso dall’Azienda e scaricabile al seguente link.

