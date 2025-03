Messina: quinta edizione della “Festa del Medico”. Saranno i pazienti a scegliere i candidati

Esaltare le capacità umane di ascolto, solidarietà e disponibilità nel confronti dei pazienti e dei familiari. Coinvolgere la cittadinanza in un’ottica di buona sanità nel territorio messinese. Questi sono gli obiettivi della “Festa del Medico” di Messina, presentata questa mattina all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina.

Si tratta della quinta edizione e si svolgerà il 26 maggio 2025 dalle ore 16:30 al Palacultura. Non solo esaltare, quindi, le riconosciute competenze professionali dei medici della Città dello Stretto, ma dare risalto anche all’importanza dell’ascolto perchè, come ha ricordato il Presidente Giacomo Caudo, il tempo di ascolto è tempo di cura, non è tempo perso.

Una giornata di grande festa

Il Presidente dell’Ordine Giacomo Caudo si è detto fiero di questa giornata. Il nome non è casuale: Festa del Medico perchè rappresenta il giorno più importante della vita ordinistica. A tal proposito, ha spiegato: «sono diverse le cose fondamentali nella vita ordinistica e abbiamo voluto unirle tutte in un’unica giornata in cui non manca comunque la leggerezza».

Durante la Festa del Medico di Messina, infatti, ci sarà un momento solenne rappresentato dal giuramento di Ippocrate e il riconoscimento dei medici che hanno speso una vita nella professione. A questi ultimi, verrà consegnata una medaglia d’oro.

La location scelta per ospitare l’evento è il Palacultura perchè è il teatro più grande della città. Durante la manifestazione, verranno proiettate le immagini dei medici che prestano giuramento e di coloro che hanno compiuto 50 anni di servizio. «Saliranno sul palco uno ad uno perchè è una giornata di festa» – ha aggiunto il presidente.

Oltre al momento solenne, non mancheranno i momenti di ilarità. «Abbiamo voluto integrare anche momenti di spettacolo con la presenza di artisti come Sasà Salvaggio. Nelle precedenti edizioni abbiamo avuto Robi Facchinetti, gli Audio 2, Uccio De Santis» – ha precisato Caudo.

Il paziente ha diritto alla migliore cura possibile

La Giuria premierà un medico che si è distinto per bravura all’interno della professione e sarà proprio lei a decretare a chi spetterà il premio.

«La Festa del Medico è una manifestazione molto piena e per questo abbiamo voluto chiamarla “festa”. Deve essere una giornata della professione medica a tutto tondo; sia nella parte più tecnica, sia nell’arte della relazione medico-paziente che non è assolutamente secondaria» – ha continuato a spiegare il presidente.

Si guarda già al futuro e non si esclude la possibilità che il prossimo anno possa esserci la Giornata del Professionista Sanitario, integrando anche gli infermieri. «Queste manifestazioni sono importanti perchè oggi, il parlare di rapporto duale fra medico e paziente è superato. Oggi il rapporto passa per un intermediario che è il Servizio Sanitario Nazionale (SSN)».

Infine, il presidente Caudo ha ricordato che a prescindere da ogni cosa, il paziente ha il diritto alla migliore cura possibile.

Festa del Medico di Messina: il regolamento

I cittadini/pazienti e gli stessi medici e odontoiatri possono segnalare i nominativi dei candidati. Dalle candidature, a cura della Giuria, emergono le nomination dei professionisti per la votazione da parte del pubblico in sala da cui viene decretato il vincitore.

Si possono candidare tutti i medici e gli odontoiatri iscritti agli albi professionali dell’Ordine di Messina, tranne quelli che hanno già vinto nelle precedenti edizioni. Chiunque può proporre un candidato compilando un modulo online che sarà operativo dal 1° al 30 aprile 2025. Il sito è il seguente: www.omceo.me.it/festadelmedico. Si dovrà indicare nome, cognome e data di nascita del professionista e una breve descrizione della motivazione.

La giuria valuta le candidature alla luce delle migliori naturali attitudini umane e professionali e selezionerà 30 candidati da proporre per la premiazione. I 30 candidati concorrono al risultato che viene decretato dalla votazione del pubblico che partecipa alla manifestazione.

Il pubblico in sala voterà in modalità elettronica e i risultati saranno resi pubblici proiettati sullo schermo durante la Festa del Medico di Messina. Vince chi ottiene il punteggio maggiore.

Al candidato che riceve maggior numero di segnalazioni valide dall’utenza verrà consegnata una targa celebrativa.

Solo al vincitore verrà consegnata una targa celebrativa e un assegno di 5.000€ da destinare in strumentazioni per la propria attività o a progetti formativi o di aggiornamento.

Da chi è composta la Giuria della Festa del Medico

La giuria è composta da:

Salvatore Rotondo (consigliere segretario) nelle vesti di presidente,

(consigliere segretario) nelle vesti di presidente, dal presidente CAO (Commissione Albo Odontoiatri) o un suo delegato,

(Commissione Albo Odontoiatri) o un suo delegato, da un referente medico e uno odontoiatra dell’Ordine,

dell’Ordine, da un referente dell’Università degli Studi di Messina e dal coordinatore provinciale dell’Assemblea Territoriale Messina Nord del Tribunale dei Diritti del Malato.

