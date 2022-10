Messina, quanto costa (e chi può) usare le sale di Palazzo Zanca: approvato il Regolamento

Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento per la concessione in uso temporaneo delle sale e per la cura del decoro di Palazzo Zanca, revocando quello precedente, risalente al 2013 (che però riguardava solo il Salone delle Bandiere). Il documento stabilisce chi può utilizzare le sale, a quali fini e qual è il prezzo per la concessione. Prezzo che varia in base al tempo di utilizzo e al tipo di ente che fa richiesta. Per capirci, per esempio, per le scuole l’uso è gratuito. A proporre la delibera è stata la Giunta Basile.

Concessione sale di Palazzo Zanca: i locali disponibili

Il Regolamento, si legge nel testo: «Disciplina la concessione in uso temporaneo delle sale e dei locali ubicati nel palazzo sede municipale denominato “Palazzo Zanca” […] che, secondo specifica destinazione, possono ospitare attività, conferenze, convegni, corsi di aggiornamento, esposizioni, incontri, mostre, seminari, manifestazioni e spettacoli artistici, culturali e sociali a titolo periodico e/o occasionale organizzati da terzi anche in compartecipazione o di iniziativa comunale».

Le sale di Palazzo Zanca che possono essere chieste in concessione sono le seguenti:

Atrio del piano terra, corridoi attigui alla scalinata centrale e Transatlantico del primo piano;

Sala Ovale “Antonino Caponnetto” (posti a sedere n. 45);

Salone delle Bandiere (posti a sedere n. 140);

Sala Giunta “Falcone Borsellino”.

Chi può fare richiesta

Possono fare richiesta per l’utilizzo temporaneo dei locali sopraelencati i seguenti soggetti:

Associazioni,

Enti,

Fondazioni,

Istituti scolastici,

Ordini professionali,

Organizzazioni ed altre persone fisiche o giuridiche che ne facciano richiesta per le attività di interesse pubblico di cui al comma 1 dell’art. 1.

Tipo di attività

All’interno delle sale è possibile organizzare conferenze, convegni, corsi di aggiornamento, esposizioni, incontri, mostre, seminari, manifestazioni e spettacoli artistici, culturali e sociali a titolo periodico e/o occasionale organizzati da terzi anche in compartecipazione o di iniziativa comunale.

Costi e tempi di utilizzo

Atrio del piano terra, corridoi attigui alla scalinata centrale e Transatlantico del primo piano – possono essere concessi per un massimo di tre giorni consecutivi, salvo opportune specifiche valutazioni dell’Amministrazione con un canone di € 20,00 l’ora e di € 120,00 per l’intero giorno. Sala Ovale “Antonino Caponnetto”– può essere concessa per un massimo di tre giorni consecutivi, salvo opportune, specifiche valutazioni dell’Amministrazione per attività, conferenze, convegni, corsi di aggiornamento, esposizioni, incontri, mostre, seminari, con un canone di € 15,00 l’ora e di € 80,00 per l’intero giorno.

Le concessioni della Sala Ovale sono gratuite (non più di due volte al mese) quando le riunioni sono organizzate: a) da partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale e ne! Parlamento Regionale e Nazionale; b) dagli Istituti scolastici.

Le concessioni della Sala Ovale sono sempre gratuite quando le riunioni sono organizzate: a) dall’Amministrazione Comunale; b) da organismi di diretta espressione dell’Amministrazione; c) da Organizzazioni sindacali quando è prevista la trattazione esclusiva di argomenti interessanti i dipendenti comunali. Salone delle Bandiere – può essere concesso per un massimo di tre giorni consecutivi, salvo opportune, specifiche valutazioni dell’Amministrazione per attività, conferenze, convegni, corsi di aggiornamento, esposizioni, incontri, mostre, seminari, con un canone di € 25,00 l’ora e di € 150,00 per l’intero giorno. Su domanda del concessionario è garantita la presenza di un dipendente per la gestione dell’impianto microfonico previo aumento nella misura del 100% del costo orario.

Le concessioni del Salone delle Bandiere sono gratuite (non più di una volta al mese) solo quando le riunioni sono organizzate: a) da partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale e nel Parlamento Regionale e Nazionale; b) dagli Istituti scolastici.

Le concessioni del Salone delle Bandiere sono sempre gratuite solo quando le riunioni sono organizzate: a) dall’Amministrazione Comunale; b) da organismi di diretta espressione dell’Amministrazione; c) da Organizzazioni sindacali quando è prevista la trattazione esclusiva di argomenti interessanti i dipendenti comunali. Sala Giunta “Falcone e Borsellino” non sarà concedibile a soggetti terzi e rimane nella esclusiva gestione dell’Organo Esecutivo che ne disporrà in modo esclusivo per le sedute di Giunta Comunale e per eventi a carattere istituzionale.

Come fare richiesta

Per fare richiesta occorre inviare una pec al protocollo@pec.comune.messina.it, redatta secondo il modulo allegato al Regolamento (All. 1) e scaricabile dal sito del Comune di Messina, almeno dieci giorni prima delle date previste per l’utilizzo.

La delibera è disponibile a questo link.

(108)