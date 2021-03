Quali progetti per la salvaguardia del litorale di Ganzirri? Il PD interroga De Luca

I consiglieri comunali dei gruppi Pd e Libera Me interrogano il sindaco di Messina Cateno De Luca e gli chiedono, nello specifico, quali interventi abbia in programma la Giunta per la salvaguardia e la messa in sicurezza del litorale del villaggio di Ganzirri, e di alcune zone in particolare.

L’interrogazione urgente, a risposta scritta, è stata inoltrata al Primo Cittadino nella mattinata di ieri, lunedì 1 marzo, primo firmatario il Consigliere e capogruppo del PD Gaetano Gennaro. Nello specifico, gli esponenti di area Dem del Civico Consesso – Gaetano Gennaro, Felice Calabrò, Antonella Russo, Alessandro Russo, Claudio Cardile, Massimo Rizzo e Biagio Bonfiglio – chiedono quali misure siano state programmate per mettere in sicurezza l’abitato antistante al tratto di spiaggia in cui nel 2012 si è incagliato il cargo HC Rubina (zona “Torre Saracena”) e quali interventi siano previsti per la salvaguardia, la messa in sicurezza e il ripascimento dell’arenile nel villaggio Ganzirri – in particolare, del tratto relativo alla cosiddetta zona Catuso.

I consiglieri di PD e Libera Me chiedono, inoltre, al sindaco di Messina Cateno De Luca se sia in programma il ripescaggio dei massi sommersi nel tratto di spiaggia compreso tra la zona Torre Saracena e la zona Catuso, esattamente in via Marina dai numeri civici 118 al 182.

Infine, l’interrogazione dei due gruppi consiliari di area PD mira a capire – se tali interventi sono previsti – quali risorse saranno eventualmente utilizzate per la loro realizzazione e quando potranno partire i lavori. In conclusione, i consiglieri hanno chiesto di essere informati sul nome del R.U.P. degli eventuali progetti di messa in sicurezza e di ripascimento del litorale di Ganzirri.

