Prove di carico sulla tangenziale di Messina: chiude il tratto Tremestieri-San Filippo

Il tratto tra Tremestieri e San Filippo sarà chiuso per una notte, la prossima settimana, per consentire agli addetti di svolgere le prove di carico sulla tangenziale di Messina. A comunicarlo, il Consorzio Autostrade Siciliane (CAS). La chiusura riguarderà entrambe le direzioni.

Le prove di carico, statiche e dinamiche, saranno eseguite nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 novembre e interesseranno il cavalcavia n° 1 dell’autostrada A18 Messina-Catania (km. 1.100), il primo in direzione Catania, subito dopo il casello di Tremestieri. Ad operare saranno i tecnici e i consulenti scientifici del Cas, che monitoreranno il comportamento strutturale ed elastico del cavalcavia sollecitandolo con delle prove di carico statiche e dinamiche.

Le prove saranno svolte di notte, tra le ore 23.00 di martedì 16 e le ore 6.00 di mercoledì 17 novembre, per garantire la massima sicurezza ed evitare di creare disagi agli automobilisti nei momenti più trafficati. Con la chiusura del tratto autostradale saranno istituite le uscite obbligatorie agli svincoli di Tremestieri (per chi viaggia in direzione Messina) e di San Filippo (per chi viaggia in direzione Catania).

