Messina, prova delle sirene di allertamento: gli orari e le zone interessate

Al via le attività di manutenzione delle sirene di allertamento collocate in diverse zone di Messina; gli interventi per verificare il funzionamento degli avvisi sonori sono a cura del Servizio comunale di Protezione Civile e Pronto Intervento. Ecco gli orari e le zone di Messina dove verranno effettuate le prove:

mercoledì 21 settembre, dalle 08:00 alle 10:00, la prova sonora delle sirene di allertamento alla popolazione, riguarderà gli abitanti di Mili San Pietro attraverso la diffusione dei vari toni acustici di avviso.

(24)