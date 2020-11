Messina, prosegue la pulizia dei torrenti: tutte le zone interessate

Proseguono – fa sapere una nota del Comune – i lavori di pulizia e piccola manutenzione dei torrenti di Messina. Dal torrente Mucciaccio a Giampilieri, passando in centro città con il torrente Annunziata e Pace.

L’assessorato alla Protezione Civile sta seguendo il programma che il Dipartimento ha predisposto attraverso l’appalto aggiudicato nei mesi scorsi.

«Gradualmente – dice l’Assessore – si sta procedendo ad eliminare i rifiuti in continuo aumento a causa delle discariche create dagli incivili».

La pulizia dei torrenti di Messina

In corso, quindi, le attività di scerbatura da parte del Servizio Rurale dell’Azienda Foreste. Gli interventi si stanno svolgendo sui torrenti:

Mucciaccio;

Cicerina;

Giampilieri;

Zafferia;

San Filippo;

Sant’Agata;

Tara.

Inoltre, come comunicato dall’Assessore Minutoli, ulteriori interventi stanno interessando i torrenti di:

I Circoscrizione;

Briga;

Galati Sant’Anna;

V Circoscrizione;

Ciaramita;

Tara parte bassa;

Annunziata;

Pace.

Predisposto intervento anche il torrente Cumia, con la richiesta alla Messinaservizi di scarrabili per la raccolta dei rifiuti. «Gradualmente – dice l’Assessore – si sta procedendo ad eliminare i rifiuti in continuo aumento a causa delle discariche create dagli incivili. È però una lotta impari se all’Amministrazione non si unisce la collaborazione dei cittadini».

