Messina, prosegue la disinfestazione nella zona Nord: il calendario

Prosegue la disinfestazione contro zanzare tigre, zanzare, blatte, pappataci e zecche nella zona Nord di Messina. Gli interventi riguarderanno – da oggi, martedì 6, a giovedì 8 ottobre –, diverse vie e villaggi della città, dal viale Giostra a Marmora e a Curcuraci. Vediamo, nel dettaglio, il calendario della disinfestazione stilato da MessinaServizi Bene Comune.

Gli interventi, si ricorda, partiranno – in tutte e tre le serate del 6, 7 e 8 ottobre – dalle 22.00 e proseguiranno nella nottata. MessinaServizi Bene Comune raccomanda, quindi, di non lasciare all’aperto alimenti e vestiti, di mettere al riparo i propri animali domestici, di chiudere finestre e balconi e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. La disinfestazione sarà annunciata anche da un operatore che girerà in auto i quartieri della città nel giorno interessato dagli interventi.

Disinfestazione zanzare a Messina: il calendario

Oggi, martedì 6 ottobre, a partire dalle 22.00 gli operatori di MessinaServizi Bene Comune svolgeranno gli interventi di disinfestazione contro zanzare, blatte e zecche nelle seguenti aree della zona Nord di Messina:

Viale Giostra;

S. Michele;

Via Palermo (incrocio V.le R. Elena – c/da Vallone);

Viale Della Libertà (incrocio viale Giostra – Torrente Guardia);

S. Licandro (alta e bassa);

Viale Annunziata (Conca D’oro-c/da Citola, c/da Catanese, c/da Sorba,Villaggio Matteotti);

Panoramica dello Stretto (incrocio Annunziata – Granatari)

Mercoledì 7 ottobre, sempre dalle 22.00, si proseguirà con la disinfestazione nei villaggi di:

Salice;

Gesso;

Serre;

Sperone;

Acqualadrone;

S. Saba;

Rodia;

Ortoliuzzo;

Marmora.

Infine, giovedì 8 ottobre, dalle 22.00, gli operatori di MessinaServizi si occuperanno della disinfestazione delle seguenti zone di Messina:

S.S 113 (da Torrente Guardia a Ponte Gallo);

Ganzirri;

Torre Faro;

Faro Superiore;

Castanea;

Masse;

Curcuraci.

