Messina: presentato lo Sportello tributario del cittadino

Accedere al proprio estratto conto TARI, stampare gli F24, effettuare pagamenti. Sono solo alcuni esempi dei servizi che verranno offerti dallo Sportello tributario del cittadino, la nuova piattaforma digitale che sarà attiva a gennaio 2024.

«Uno step importante raggiunto alla fine del 2023 – ha detto il sindaco di Messina Federico Basile – sebbene in ritardo, forse rispetto ad altre città, ma sicuramente un obiettivo importante che segna un ulteriore passo della nostra azione di governo per una maggiore efficienza e trasparenza dei servizi offerti ai cittadini. Questa iniziativa si inserisce nel solco del nostro percorso verso la totale digitalizzazione dei servizi che mira a semplificare la vita quotidiana dei cittadini e rendere più accessibili le informazioni fiscali».

«La piattaforma sarà attiva alle ore 10 dell’8 gennaio 2024 – ha annunciato l’assessore Cicala – per permettere ai cittadini di accedere in modo semplice alle informazioni relative ai propri tributi e alle imposte comunali». Cicala ha poi proseguito ad illustrare sotto l’aspetto tecnico il nuovo sportello tributario attraverso la lettura di slide evidenziandone le caratteristiche dello strumento «che consentirà ai cittadini di avere sia una visione completa dei processi che la possibilità di effettuare pagamenti, aspetti fondamentali per contribuire allo snellimento della burocrazia».

I cittadini potranno così accedere al portale attraverso SPID, CIE CNS al proprio estratto conto TARI per avere una panoramica dettagliata delle loro transazioni e pagamenti, oltre a potere stampare gli F24; inoltre, sarà possibile visualizzare e gestire le posizioni relative alle imposte comunali, tra cui ICI/IMU, TARI fornendo un quadro completo delle obbligazioni fiscali e successivamente per tutti i tributi comunali. Tra i servizi offerti al cittadino la piattaforma offre anche il portale delle multe, una procedura che consente di consultare e pagare online le contravvenzioni al Codice della Strada elevate dalla Polizia municipale. La procedura infatti, consente di inserire e trasmettere i dati del conducente in relazione al verbale visualizzato.

«Essere al passo con i tempi, ovvero niente più code agli sportelli e garantire al cittadino di accedere online ai servizi risparmiando il proprio tempo, ovunque si trovi, è quanto abbiamo portato avanti in questi anni nell’ambito dei processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica per una Pubblica Amministrazione trasparente, responsabile e sensibile ai bisogni dei cittadini. Ulteriori due step nel corso del 2024 riguarderanno l’inserimento di suolo pubblico, pubblicità e passi carrabili e poi anche di AMAM» ha concluso l’assessore Cicala.

Nei giorni antecedenti all’attivazione della piattaforma – hanno assicurato il Sindaco e l’Assessore – sarà data comunicazione in merito agli indirizzi per accedere al portale, oltre ad una guida contenente le indicazioni a supporto dei cittadini.

(128)