Messina premiata da RICREA: raccolte 299 tonnellate di acciaio nel 2022

Messina premiata per l’impegno nella raccolta differenziata, con particolare attenzione agli imballaggi di acciaio: secondo i dati del Consorzio RICREA (in città con Capitan Acciaio), nel 2022 sono state raccolte circa 299 tonnellate di barattoli, scatole, scatolette, lattine, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure in acciaio, sufficienti per realizzare 12.000 panchine d’arredo urbano.

«Questo premio – dice il presidente del Consorzio RICREA, Domenico Rinaldini –, rappresenta un riconoscimento per il lavoro sinergico svolto fino ad oggi da istituzioni, operatori e cittadini, oltre che un incentivo a far sempre meglio e ad impegnarsi sempre di più in questo processo virtuoso. Nel 2022 a Messina sono state raccolte circa 299 tonnellate di imballaggi in acciaio, sufficienti per realizzare circa 12.000 panchine di arredo urbano. Questo dato segna un incremento del tasso di raccolta di imballaggi in acciaio pari al +19% rispetto all’anno precedente. Il nostro obiettivo è quello di migliorare ulteriormente questo risultato, e per farlo siamo convinti che sia essenziale continuare a insegnare l’importanza e il valore del riciclo dell’acciaio, un materiale permanente che si ricicla al 100% e all’infinito».

«Ancora una volta Messina, – aggiunge il Sindaco Federico Basile –, si qualifica esempio di Comune virtuoso in tema di rifiuti, frutto di un percorso avviato a partire dal 2018 con l’amministrazione De Luca e che ha visto assegnati importanti riconoscimenti sino ad oggi. Siamo orgogliosi di avere aderito all’iniziativa promossa da RICREA, dando la nostra disponibilità ad accogliere a Messina Capitan Acciaio, proprio nella Città che è riuscita in questi anni grazie ad un percorso di continuità ad effettuare un cambio di passo nella raccolta differenziata.

Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e con l’intensa attività che ci contraddistingue, auspichiamo nella sempre più proficua collaborazione della cittadinanza che ha compreso in questi anni l’importanza della raccolta differenziata attuando una vera e propria rivoluzione culturale che ci consentirà di raggiungere nuovi e più ambiziosi traguardi quali, l’attuazione del ciclo integrale dei rifiuti e l’obiettivo dei rifiuti zero in un tempo ci auguriamo breve».

Insieme al Comune, premiata anche la MessinaServizi Bene Comune, che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti. «Un attestato importante – dice la presidente Mariagrazia Interdonato –, che premia l’impegno e l’abnegazione di tutti i componenti della nostra società e che sottolinea la visione determinante grazie alla quale abbiamo in questi anni ottenuto così eccellenti risultati. La società MessinaServizi Bene Comune è fermamente convinta che sia possibile introdurre delle buone pratiche di riciclo intelligente nella città, e che sia possibile fare affidamento sulle nuove generazioni per cambiare le cattive abitudini, rendendo Messina sempre più pulita e attenta all’ambiente».

Capitan Acciaio e RICREA saranno in Piazza Cairoli fino a mercoledì 4 ottobre per aiutare i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita.

