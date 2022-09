Messina. Porte aperte alla scuola d’inglese JM English, lezione gratuita l’1 ottobre

Open Day alla scuola d’inglese JM English di Messina. Sabato 1 ottobre, a partire dalle ore 10:00, nei locali di largo San Giacomo è in programma una lezione di prova gratuita per conoscere gli insegnanti e lo staff della scuola.

L’Open Day è aperto a tutti: adulti, ragazzi, bambini, genitori, nonni, professionisti e principianti possono partecipare a questa giornata a porte aperte, un’opportunità per entrare in contatto con l’ambiente della scuola, conoscere i nuovi arrivati, i nuovi docenti e trascorrere una piacevole mattina british.

La JM English è una scuola d’inglese che da oltre 40 anni organizza corsi a Messina e in Sicilia usando un metodo basato sull’apprendimento naturale della lingua, cioè immedesimarsi nella realtà linguistica innesca un meccanismo automatico di apprendimento rapido della lingua inglese, ridando fiducia agli studenti.

La scuola propone percorsi di studio personalizzati sulle esigenze del corsista, rivolti al miglioramento dell’inglese generale, all’ottenimento di una certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR, all’acquisizione del linguaggio specialistico del propio settore professionale. L’Open Day è il momento migliore per confrontarsi con lo staff didattico, conoscere i corsi kids&teens in partenza, scoprire i percorsi per gli adulti. E approfittare di una lezione di prova gratuita.

La partecipazione è possibile solo previa prenotazione, contattando il numero di cellulare 3711439467. Tutti i partecipanti che sceglieranno di iscriversi potranno usufruire della Promo Open Day che prevede l’iscrizione gratuita.

