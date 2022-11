Messina, Ponte sullo Stretto: al webinar dell’UniMe c’è anche Matteo Salvini

Si svolgerà domani, mercoledì 16 novembre 2022, al Dipartimento di Economia dell’Università di Messina, il webinar dal titolo “Ponte sullo Stretto. Si riparte” organizzato all’interno dei corsi di Economics of Financial Markets e Politica Economica e Finanza Internazionale del prof. Bruno S. Sergi.

«Il tema dell’incontro – si legge nella nota – sarà l’iter progettuale del Ponte sullo Stretto e il ruolo delle infrastrutture per la competitività del Sud». A intervenire al webinar, tra gli altri ospiti, anche: il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il sottosegretario Matilde Siracusano e il vicesindaco di Messina Salvatore Mondello.

Per Salvini, così come per tutto il centrodestra, il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è uno dei punti fondamentali di questo Governo; non è un caso infatti che il leader della Lega abbia incontrato Occhiuto e Schifani e raccolto nei giorni scorsi, come riporta lo stesso sito istituzionale del suo dicastero, le riflessioni di diversi esperti del settore. «L’ultimo caso – si legge nella nota – è quello del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, i cui vertici hanno assicurato massimo sostegno per concretizzare un progetto che Salvini definisce “avveniristico”. Salvini lo ha caldeggiato anche nelle recenti interlocuzioni internazionali come quello con la Commissaria Europea ai Trasporti Adina Valean».

Intanto per seguire la tavola rotonda dell’Università di Messina, dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di mercoledì 16 novembre, si potrà accedere tramite questo link.

