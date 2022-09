Messina. Piscina “Cappuccini” senza gas? Fratelli d’Italia presenta interrogazione urgente

Cosa sta succedendo alla Piscina “Cappuccini”? L’impianto di Torrente Trapani a Messina rischia di dover chiudere la piscina scoperta durante la stagione invernale di quest’anno. La denuncia arriva dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Dario Carbone, Libero Gioveni e Pasquale Currò, i quali hanno presentato un’interrogazione urgente sullo stato degli impianti natatori all’amministrazione Basile, in particolare al Sindaco e all’Assessore dello Sport.

«Abbiamo appreso – scrivono i tre – della difficoltà (rectius: della mancata volontà) di trovare una soluzione che consenta la regolare fruizione dello storico impianto sito sul Torrente Trapani a causa di un contenzioso legale tra il Comune di Messina e la Società Waterpolo Asd. Il Comune di Messina ha annunciato che chiuderà il gas con la conseguenza che, con l’arrivo della stagione autunnale, senza l’impianto di riscaldamento, la piscina scoperta dovrà chiudere i battenti con grave nocumento per i fruitori abituali ed i cittadini messinesi tutti. Ricordiamo inoltre, come se non bastasse, che ormai da anni, a causa del crollo del tetto dell’impianto, risulta chiusa ed inagibile la piscina interna».

Nelle scorse settimane inoltre è stata lanciata da Nino Micali una petizione su Change.org intitolata “NO STOP … SALVIAMO LA PISCINA CAPPUCCINI”, un atto riconosciuto dagli stessi consiglieri di opposizione come «esigenza indifferibile».

«Abbiamo potuto verificare – concludono – ulteriormente, anche a seguito di numerose segnalazioni di cittadini messinesi che ci sono pervenute, l’assoluta insufficienza degli impianti natatori nella nostra città, considerata la “momentanea” (ormai già dal 2019) chiusura della Piscina Comunale “Graziella Campagna” che va ad aggiungersi alla cronica assenza di impianti nella zona Sud di Messina. Non è certamente nostro compito stabilire da quale parte sia il torto o la ragione, ma quando su alcuni beni comuni della cittadinanza si instaurano dispute legali privando i messinesi della libera fruizione non si fa il bene di Messina ed è per questo che chiediamo all’Amministrazione di informarci delle soluzioni concrete ed immediate per risolvere una problematica di grande impatto sociale».

(Foto reperita sulla pagina Facebook “Piscina Cappuccini Waterpolo Messina”)

